На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно сколько стоит умный дом как у героев «Кибердеревни»

В Санкт-Петербурге выставили на продажу «смарт-избу» за 275 млн рублей
true
true
true
close
Плюс Студия

Цена на продажу «смарт-изб» в России начинается от 115 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Недвижимости.

Под термином «смарт-изба» подразумеваются технологичные коттеджи под Москвой и Петербургом. В честь выхода нового сезона сериала «Кибердеревня» на Кинопоиске платформа сделала подборку подобной недвижимости подобной жилью героев проектах.

В Москве и Московской области цены на «смарт-избы» с системой «умный дом» варьируются от 115 млн рублей до 335 млн рублей. В Санкт-Петербурге участок с таким жильем можно приобрести от 56 млн до 275 млн рублей.

По данным сервиса, каждый четвертый опрошенный россиянин (23%) хотел бы, чтобы его жилье было «умным» — с голосовым помощником, адаптивным светом, климатом и прочими технологичными решениями. Активно проявляют интерес представители поколения зумеров (до 25 лет).

Второй сезон «Кибердеревни» вышел 18 октября. В новых сериях герой Николай Кулибин сидит в космической тюрьме «Венеровский централ» и работает на астероидоповале. Выбрать из незавидного положения помогает ему семья, Рогозин и Були.

Ранее «Кибердеревня» сделала отсылку к «Кин-дза-дза!».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами