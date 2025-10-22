Стало известно сколько стоит умный дом как у героев «Кибердеревни»

В Санкт-Петербурге выставили на продажу «смарт-избу» за 275 млн рублей

Цена на продажу «смарт-изб» в России начинается от 115 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Недвижимости.

Под термином «смарт-изба» подразумеваются технологичные коттеджи под Москвой и Петербургом. В честь выхода нового сезона сериала «Кибердеревня» на Кинопоиске платформа сделала подборку подобной недвижимости подобной жилью героев проектах.

В Москве и Московской области цены на «смарт-избы» с системой «умный дом» варьируются от 115 млн рублей до 335 млн рублей. В Санкт-Петербурге участок с таким жильем можно приобрести от 56 млн до 275 млн рублей.

По данным сервиса, каждый четвертый опрошенный россиянин (23%) хотел бы, чтобы его жилье было «умным» — с голосовым помощником, адаптивным светом, климатом и прочими технологичными решениями. Активно проявляют интерес представители поколения зумеров (до 25 лет).

Второй сезон «Кибердеревни» вышел 18 октября. В новых сериях герой Николай Кулибин сидит в космической тюрьме «Венеровский централ» и работает на астероидоповале. Выбрать из незавидного положения помогает ему семья, Рогозин и Були.

Ранее «Кибердеревня» сделала отсылку к «Кин-дза-дза!».