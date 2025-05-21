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16-летнюю Пересильд засняли за страстным поцелуем с Ваней Дмитриенко

Super.ru: актриса Анна Пересильд поцеловала Ваню Дмитриенко у ресторана Москвы
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/the_voice_mag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезду «Слова пацана» Анну Пересильд и певца Ваню Дмитриенко засняли за поцелуем напротив одного из столичных ресторанов, где актриса отмечала свое 16-летие. Об этом сообщает Super.ru.

На опубликованном изданием видео 19-летний Дмитриенко разговаривал с Пересильд на улице, а затем они поцеловали друг друга и, по-видимому, направились обратно в ресторан. В конце ролика Пересильд посмотрела прямо в снимавшую ее камеру.

«Девушка сама потянулась к возлюбленному, и на первый поцелуй это не было похоже — порыв страсти молодых, не иначе», — отметило Super.ru.

В недавнем интервью Надежде Стрелец Пересильд не стала подтверждать, что на данный момент состоит в отношениях с певцом Ваней Дмитриенко, но при этом лестно высказалась об артисте.

«Я рада, что я познакомилась с Ваней. Это очень интересный человек в моей жизни. Умный, начитанный, с ним очень интересно всегда разговаривать», — заявила она.

Пересильд также уточнила, что перестала говорить о личной жизни после прошлого опыта. В декабре прошлого года знаменитость рассталась с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым.

Ранее сообщалось, что комик из Дагестана оскорбил «Русскую общину».

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