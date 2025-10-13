В команде Кудрявцевой прокомментировали ее ссору с Ларисой Гузеевой

Менеджер телеведущей Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди не подтвердил сообщения о том, что она вступила в конфликт со своей коллегой, актрисой Ларисой Гузеевой. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал эту информацию вымыслом, подчеркнув, что ведущие поддерживают нормальные отношения и не имеют никаких проблем.

«Это полный бред, который распространяют СМИ, не проверив достоверность информации. И такой бред, честно говоря, даже комментировать не хочется. Все нормально у них», — заверил Шахиди.

Напомним, Кудрявцева стала ведущей проекта, посвященного участию Гузеевой в мошеннической схеме с продажей вилл на Бали. После этого актриса опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила Кудрявцеву в лицемерии и «забывчивости». Она заявила, что накануне ведущая лично поддерживала ее, а затем сняла о ней передачу, не пригласив ее в выпуск.

В июне москвичка Виктория Н. после рекламы с участием Ларисы Гузеевой вложила $200 тыс. в строительство виллы на Бали. Теперь девушка просит правоохранителей привлечь к ответственности не только бизнесмена, но и телеведущую. Оказалось, что пострадали от этого как минимум 26 человек. В чем заключалась схема обмана и сколько человек от нее пострадали — в материале «Газеты.Ru».

