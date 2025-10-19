Наталья Штурм была готова выйти замуж за первого встречного сантехника

Певица Штурм была готова выйти замуж за сантехника из-за проблем с отоплением

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале объяснила свое заявление о желании выйти замуж за сантехника.

Штурм призналась, что была готова связать себя узами брака с «первым встречным сантехником» из-за проблем с системой отопления в частном доме. По словам артистки, семь дней «лучшие мастера» пытались разобраться, почему котел не нагревает радиаторы.

«И о, боги!! Разобрали, заменили теплообменник, прочистили и бинго! Теперь в моем доме жарко, как в Африке! Еще осталось с полами разобраться. Просто надо ежегодно следить и делать профилактику. Готовиться к отопительному сезону нужно с лета», — поделилась артистка.

В сентябре Наталья Штурм рассказала, что требует компенсацию в размере 100 тысяч рублей с родителей мальчика, который разбил голову ее внуку Даниэлю.

Инцидент произошел на детской площадке в элитном подмосковном поселке, недалеко от церкви. В Даниэля бросили большой камень, когда он играл. Удар пришелся в голову. Мальчику потребовалась госпитализация. Ему диагностировали сотрясение мозга и наложили швы. У мальчика также появились провалы в памяти.

