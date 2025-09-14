На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наталья Штурм потребовала 100 тыс. рублей за разбитую голову внука

Певица Наталья Штурм потребовала 100 тыс. рублей компенсацию за разбитую голову внука
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что требует компенсацию с родителей мальчика, который разбил голову ее внуку Даниэлю.

Инцидент произошел на детской площадке в элитном подмосковном поселке, недалеко от церкви. В Даниэля бросили большой камень, когда он играл. Удар пришелся в голову. Мальчику потребовалась госпитализация. Ему диагностировали сотрясение мозга и наложили швы. Внук артистки пролежал в больнице двое суток. У мальчика также появились провалы в памяти.

Штурм отметила, что затем отправилась разбираться с родителями хулигана. Она потребовала компенсацию от них в 100 тысяч рублей. Эти деньги должны пойти на длительную реабилитацию Даниэля, а также курс лечения у физиотерапевта и психолога.

По словам Штурм, с ней связался отец мальчика и предложил компенсировать затраты на врачей и перевязку. Артистка настаивает именно на компенсации.

«Компенсация — это самый легкий способ договориться всегда. Если люди надеются на то, что дырка зарастет, все забудут и они будут еще дружить, то они зря так думают. Я за своего внука буду бороться», — заявила певица.

