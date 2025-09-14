Наталья Штурм потребовала 100 тыс. рублей за разбитую голову внука

Певица Наталья Штурм рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что требует компенсацию с родителей мальчика, который разбил голову ее внуку Даниэлю.

Инцидент произошел на детской площадке в элитном подмосковном поселке, недалеко от церкви. В Даниэля бросили большой камень, когда он играл. Удар пришелся в голову. Мальчику потребовалась госпитализация. Ему диагностировали сотрясение мозга и наложили швы. Внук артистки пролежал в больнице двое суток. У мальчика также появились провалы в памяти.

Штурм отметила, что затем отправилась разбираться с родителями хулигана. Она потребовала компенсацию от них в 100 тысяч рублей. Эти деньги должны пойти на длительную реабилитацию Даниэля, а также курс лечения у физиотерапевта и психолога.

По словам Штурм, с ней связался отец мальчика и предложил компенсировать затраты на врачей и перевязку. Артистка настаивает именно на компенсации.

«Компенсация — это самый легкий способ договориться всегда. Если люди надеются на то, что дырка зарастет, все забудут и они будут еще дружить, то они зря так думают. Я за своего внука буду бороться», — заявила певица.

Ранее Старшенбаум намекнула на эмиграцию.