Кокаин и синий парик: Кевин Федерлайн о последней капле в браке с Бритни Спирс

Танцор и бывший муж певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн рассказал, что стало последней каплей в его браке со звездой. Мемуары артиста «Вы думали, что знаете» цитирует TooFab.

По словам Федерлайна, он застал жену употребляющей кокаин, когда она все еще кормила грудью их сыновей Престона и Джейдена, которым на тот момент было 13 и 1 месяц. За наркотиками он застукал Спирс и ее коллегу-актрису на одной из вечеринок по случаю выхода ее альбома 2006 года.

«На обеих были возмутительные парики. У Бритни он был ярко-синего цвета. Я глазам не поверил. Они даже не пытались скрываться», — вспоминает он.

Федерлайн добавил, что попросил Бритни не кормить детей грудью в этот вечер, а вместо этого купить молочную смесь, и утверждает, что после этого жена выплеснула свой напиток ему в лицо.

«Это и стало последней каплей — кормление грудью. Ее реакция. Вот что положило конец нашей паре», — добавил он.

Артист сообщил, что после этого подготовил документ, который юридически требовал, чтобы Спирс прекратила кормить грудью их сыновей, а она в ответ передала ему документы на развод.

Певица была в браке три раза. В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем артистки стал Федерлайн: они поженились в 2004-м, а в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.

С 2008 года дети находятся на воспитании у Федерлайна — тогда из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году.

9 июня 2022 года Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расписались. В апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц призналась, что потеряла ребенка. 16 августа 2023 года появилась информация, что влюбленные расстались. Бракоразводный процесс закончился в 2024 году.

В своей книге Кевин Федерлайн также заявил, что Бритни Спирс часто приходила в спальню их детей с ножом в руках. В ответ певица обвинила его в травле.

Ранее Бритни Спирс упала с лестницы и повредила ногу.