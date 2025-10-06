Бритни Спирс упала с лестницы и повредила ногу

Певица Бритни Спирс сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила травму ноги.

Спирс объяснила, что упала с лестницы в доме своего друга. По словам звезды, падение было «ужасным». Однако певица намекнула, что сейчас ей стало лучше. Она опубликовала ролик, в котором танцует с бинтом на ноге.

«Иногда сустав вылетает, не уверена, что он сломан, но сейчас вроде зафиксирован!!! Спасибо тебе, Господи», — поделилась артистка.

В сентябре Бритни Спирс пристыдила тех, кто осудил ее за грязный дом. Певица обратилась к хейтерам под фотографией с певцом Джастином Бибером и его сыном Джеком, которую опубликовала в своем личном блоге. Поп-исполнительница сначала ответила критикам, а после заявила, что ей нравится снимок коллеги с ребенком.

До этого издание Daily Mail написало, что у Бритни Спирс обострились проблемы со здоровьем, но ее родственники не собираются предпринимать никаких действий. Источник рассказал, что окружение артистки «в ужасе за ее будущее», потому что она перестала следить за своим жилищем.

Ранее бывшие мужья Бритни Спирс обменялись колкостями.