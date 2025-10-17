На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, концерты каких k-pop звезд ждут в России

Организация Объединенных Наций/YouTube

Более трети россиян, интересующихся k-pop, мечтают увидеть выступления зарубежных групп вживую. Об этом стало известно «Газете.Ru» благодаря исследованию музыкального сервиса Звук и онлайн-ритейлера Самокат.

Аналитики выяснили, что друзья стали главным проводником в мир корейской культуры для большинства поклонников — 37% фанатов k-pop открыли для себя Южную Корею по их рекомендациям.

На втором месте оказался кинематограф, который влюбил в корейскую культуру через дорамы и фильмы, 22% опрошенных. Зрителей, сказано в исследовании, особенно привлекает визуальная составляющая, атмосфера и стиль корейских фильмов (47%), а также красота актеров (16%) и музыка (14%). Интересно, что даже те, кто не считает себя фанатом корейской культуры (14%), нередко увлекаются дорамами.

Лидером среди музыкальных предпочтений остаются BTS, которые получили поддержку 39% опрошенных, при этом 32% респондентов выразили желание посетить их концерт в России.

Среди других популярных групп выделяются TXT с 16% голосов, Stray Kids — 14%, Seventeen — 9% и ENHYPEN — 8%. Что касается женских групп, безусловным лидером является BLACKPINK, а самыми популярными участницами стали Дженни (11%) и Лиса (7%).

Ранее певец CHEBANOV заявил, что исключил Baby Shark из семейного плейлиста.

