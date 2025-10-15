«Рост составил +30%»: европейцы скупают книги на русском языке

«Эксмо-АСТ»: продажи книг на русском выросли на 30% в Европе, обогнав Белоруссию

Продажи русскоязычной литературы за рубежом выросли на 5% за первые 9 месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Эксмо-АСТ» в своем Telegram-канале.

«Книги на русском языке становятся эффективным инструментом культурной дипломатии, популяризируя русский язык и литературу по всему миру — от Азии до Южной Америки», — подчеркивается в материале.

Лидером зарубежных продаж «Эксмо-АСТ» остается Казахстан, удерживая долю рынка в 35% с ростом +6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В то же время Европа впервые заняла в этом списке второе место с долей рынка 20% — рост составил +30%. На третью позицию опустилась Белоруссия.

Взлет продаж русскоязычных книг в Европе объясняется несколькими причинами: появлением талантливых авторов (Катя Качур, Ася Лавринович, Лия Арден и Ольга Примаченко), налаженной системой дистрибуции, строгим соблюдением законодательства РФ и ЕС, а также высоким качеством изданий.

«Мы стараемся представить все многообразие литературного ландшафта в России: от всеми любимой классики до произведений современных авторов в разных жанрах», — говорит гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

При этом в «Эксмо» подчеркивают, что дополнительный стимул дает растущая популярность чтения на русском языке среди русскоязычных жителей Европы.

Ранее стало известно, что РФ не допустили на крупнейшую книжную ярмарку в мире.