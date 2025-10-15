РФ не допустили на крупнейшую книжную ярмарку в мире

Россию не пригласили на Франкфуртскую книжную ярмарку в четвертый раз

Россию вновь не пригласили на крупнейшую в мире Франкфуртскую книжную ярмарку, которая пройдет с 15 по 19 октября в Германии. Об этом говорится Telegram-канале русской редакции Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом).

Издатели из РФ отсутствуют на международном мероприятии, где свои достижения в области литературы представляют 92 государства, уже четвертый год подряд. В то же время русскоязычная литература будет представлена в рамках «Пражской книжной башни» — площадки, которая, как отмечает DW, станет современным вариантом «тамиздата».

«Наша задача — объединить людей друг с другом. <…> Во Франкфурте мы чествуем книгу и силу диалога вне всяких границ», — заявил директор ярмарки Юрген Боос.

Франкфуртский книжный форум — это старейшее культурное событие в мире, которое существует уже около 500 лет. Историки полагают, что первая ярмарка состоялась во времена Иоганна Гутенберга, знаменитого немецкого изобретателя и первопечатника.

Сегодня это масштабное мероприятие проводится ежегодно в середине октября. В этом году специальным гостем ярмарки станут Филиппины.

