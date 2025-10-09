На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому автору

Нобелевскую премию по литературе получит венгерский писатель Краснохоркаи
DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Нобелевскую премию по литературе получит венгерский автор Ласло Краснохоркаи. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Нобелевская премия по литературе за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснохоркаи «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства», — сказано в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, Краснохоркаи опубликовал первое произведение в 1977-м. 71-летний писатель активно сотрудничает с режиссером Белой Тарром, который поставил по его романам, новеллам и сценариям несколько фильмов, имевших международный успех. Получил юридическое образование. В 1983 году окончил факультет истории искусств в Будапештском университете.

Краснохоркаи много путешествует: в 1990-м был в Монголии и Китае, в 1992-м плавал по Атлантике, объехал Европу и США, был в Боснии (1996) и трижды посетил Японию. В 2015 году Ласло Краснохоркаи стал лауреатом Международной Букеровской премии. Произведения венгерского автора перевели на несколько европейских и японский языки.

Ранее Трамп стал кандидатом на Нобелевскую премию мира.

