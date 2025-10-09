Трамп стал кандидатом на Нобелевскую премию мира

Pais: Трампа внесли в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на директора Института исследований мира в Осло (PRIO) Нину Грегер.

По информации журналистов, в этом году на Нобелевскую премию мира поступило всего 338 номинаций: 244 физических лица и 94 организации.

Как пишет Pais, хотя официальный список не публикуется, директор PRIO, консультирующего Нобелевский комитет, подтвердила, что Трамп входит в число кандидатов.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

