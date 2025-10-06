В Британии умерла известный автор любовных романов Джилли Купер

Британская писательница Джилли Купер ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на ее агента Фелисити Блант.

По данным журналистов, Купер умерла утром 5 октября. Для ее детей это событие стало неожиданностью, подчеркивается в статье.

Как пишет LBC, причиной смерти женщины стало неудачное падение.

Джилли Купер родилась в 1937 году. Она известна как автор любовных романов, самым популярным из которых являются «Ратширские хроники». Кроме того, Купер написала десятки научно-популярных и детских книг. В Великобритании ее произведения разошлись тиражом более 11 млн экземпляров.

Также писательница неоднократно появлялась на экранах в качестве актрисы. В том числе в 2024 году она приняла участие в съемках сериала «Соперники», получившего две премии BAFTA.

Купер была пассажиркой поезда, который 5 октября 1999 года потерпел крушение в районе железнодорожной станции Паддингтон. Женщина чудом спаслась, успев вылезти из вагона через окно и при этом прихватив с собой рукописи нового произведения.

