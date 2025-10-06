На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии умерла известный автор любовных романов Джилли Купер

The Guardian: британская писательница Джилли Купер скончалась в возрасте 88 лет
true
true
true
close
I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская писательница Джилли Купер ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на ее агента Фелисити Блант.

По данным журналистов, Купер умерла утром 5 октября. Для ее детей это событие стало неожиданностью, подчеркивается в статье.

Как пишет LBC, причиной смерти женщины стало неудачное падение.

Джилли Купер родилась в 1937 году. Она известна как автор любовных романов, самым популярным из которых являются «Ратширские хроники». Кроме того, Купер написала десятки научно-популярных и детских книг. В Великобритании ее произведения разошлись тиражом более 11 млн экземпляров.

Также писательница неоднократно появлялась на экранах в качестве актрисы. В том числе в 2024 году она приняла участие в съемках сериала «Соперники», получившего две премии BAFTA.

Купер была пассажиркой поезда, который 5 октября 1999 года потерпел крушение в районе железнодорожной станции Паддингтон. Женщина чудом спаслась, успев вылезти из вагона через окно и при этом прихватив с собой рукописи нового произведения.

Ранее умерла Народная артистка России, подарившая свой голос Буратино и Русалочке, Нина Гуляева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами