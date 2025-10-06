На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России вышел мультфильм «Тафити. Приключения на краю света»

В России состоялась премьера мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»
Capella film

Премьера мультфильма «Тафити. Приключения на краю света» состоялась в России. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинокомпания Capella Film.

Мультфильм снят по сценарию автора серии книг о сурикате Тафити – писательницы Юлии Беме.

По сюжету дедушку Тафити укусила ядовитая змея. Сурикат отправляется в путешествие за таинственным голубым цветком, который, как гласили легенды, поможет излечить родственника. Компанию ему составляет неугомонный кабанчик Кисточка.

Режиссером фильма стала Нина Велес («Миа и я», «Пушистые мошенники»). За сценарий отвечали Юлия Беме и Николас Хаузе. Питер Эдековен разработал дизайн персонажей. Он трудился над такими проектами, как «Изумительный Морис», «Повелитель драконов», франшиза «Союз зверей», «Большое путешествие».

В октябре стало известно, что фильм «Буратино» выйдет в российский прокат 1 января 2026 года. В картине телеведущий Николай Дроздов, комик Антон Шастун и певец Ваня Дмитриенко исполнят роль проводников в историю Буратино — тараканов Алессандро, Антон и Джованни из каморки Карло.

Ранее Алексей Учитель снял с конкурса картину Гай Германики из-за личной неприязни.

