В России вышел мультфильм «Тафити. Приключения на краю света»

В России состоялась премьера мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»

Премьера мультфильма «Тафити. Приключения на краю света» состоялась в России. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинокомпания Capella Film.

Мультфильм снят по сценарию автора серии книг о сурикате Тафити – писательницы Юлии Беме.

По сюжету дедушку Тафити укусила ядовитая змея. Сурикат отправляется в путешествие за таинственным голубым цветком, который, как гласили легенды, поможет излечить родственника. Компанию ему составляет неугомонный кабанчик Кисточка.

Режиссером фильма стала Нина Велес («Миа и я», «Пушистые мошенники»). За сценарий отвечали Юлия Беме и Николас Хаузе. Питер Эдековен разработал дизайн персонажей. Он трудился над такими проектами, как «Изумительный Морис», «Повелитель драконов», франшиза «Союз зверей», «Большое путешествие».

