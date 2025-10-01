На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Антон Шастун и Николай Дроздов сыграют тараканов в «Буратино»

Пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Телеведущий Николай Дроздов, комик Антон Шастун и певец Ваня Дмитриенко присоединились к актерскому составу фильма «Буратино». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат».

Шастун, Дроздов и Дмитриенко исполнят роль проводников в историю Буратино — тараканов Алессандро, Антон и Джованни из каморки Карло. 19-летний автор хита «Венера-Юпитер» сыграет самого молодого и модного таракана Джованни. А юморист перевоплотится в роль насекомого из России по имени Антон. Таракан случайно оказался в Италии, но не забыл свои корни.

По словам Шастуна, на его герое держится завязка сюжета и юмор.

«То, насколько тщательно проработан персонаж, как все относятся к фильму, поразительно. Режиссер Игорь Волошин записал видео специально в помощь озвучантам, где показал, как именно должны говорить герои, что делать, какие они. Я уже озвучивал до этого мультфильмы, а вот в фильмах такого уровня я впервые. Мне очень понравилось», — поделился комик.

Роль самого мудрого и взрослого таракана Алессандро досталась Дроздову. Он выступает голосом совести в коллективе.

«Буратино» выйдет в российский прокат 1 января 2026 года. В картине также приняли участие Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева.

Ранее Стас Михайлов решил раскрыть все свои секреты в фильме-автобиографии.

