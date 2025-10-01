Антон Шастун и Николай Дроздов сыграют тараканов в «Буратино»

Телеведущий Николай Дроздов, комик Антон Шастун и певец Ваня Дмитриенко присоединились к актерскому составу фильма «Буратино». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат».

Шастун, Дроздов и Дмитриенко исполнят роль проводников в историю Буратино — тараканов Алессандро, Антон и Джованни из каморки Карло. 19-летний автор хита «Венера-Юпитер» сыграет самого молодого и модного таракана Джованни. А юморист перевоплотится в роль насекомого из России по имени Антон. Таракан случайно оказался в Италии, но не забыл свои корни.

По словам Шастуна, на его герое держится завязка сюжета и юмор.

«То, насколько тщательно проработан персонаж, как все относятся к фильму, поразительно. Режиссер Игорь Волошин записал видео специально в помощь озвучантам, где показал, как именно должны говорить герои, что делать, какие они. Я уже озвучивал до этого мультфильмы, а вот в фильмах такого уровня я впервые. Мне очень понравилось», — поделился комик.

Роль самого мудрого и взрослого таракана Алессандро досталась Дроздову. Он выступает голосом совести в коллективе.

«Буратино» выйдет в российский прокат 1 января 2026 года. В картине также приняли участие Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева.

