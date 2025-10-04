Скандальная художница покажет секс-ритуалы на новой выставке

Скандальная сербская художница Марина Абрамович покажет разнообразные секс-ритуалы на своей новой выставке. Об этом она рассказала в беседе с Independent.

Выставка «Балканская эротическая эпопея» откроется в британском Манчестере в октябре. По задумке художницы, 70 перформеров воплотят в жизнь эротический фольклор Сербии — покажут ритуалы, которые в разное время были призваны отвлечь врагов на поле боя, облегчить боль при родах, заставить мужчину хранить верность, способствовать хорошему урожаю. Посетители смогут свободно перемещаться по большому пространству выставки и знакомиться с обычаями родины художницы.

«Я подвергнусь нападкам со стороны всех таблоидов в этой стране», — смеется Абрамович.

По словам художницы, она придумала идею выставки много лет назад, когда сочла порнографические фильмы слишком скучными.

Абрамович прославилась на весь мир в 1974 году благодаря перформансу «Ритм 0». Она разместила на столе 72 предмета, среди которых — нож, хлыст, ножницы и пистолет с патроном. Художница разрешила посетителям манипулировать ее телом в течение шести часов. Сначала люди вели себя осторожно, но затем почувствовали свою безнаказанность.

«Я чувствовала реальное насилие: они резали мою одежду, втыкали шипы розы в живот, один взял пистолет и прицелился мне в голову, но другой забрал оружие. Воцарилась атмосфера агрессии, — рассказала Абрамович. — Через шесть часов, как и планировалось, я встала и пошла по направлению к публике. Все кинулись прочь, спасаясь от реального противостояния».

