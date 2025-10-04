Меньшова о роли артистов в политике: «Слишком увлеклись»

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова в интервью YouTube-каналу Metametrica выразила сомнение в том, что артисты могут публично обсуждать политические вопросы.

По словам Меньшовой, эта тенденция зародилась в США. Голливуд использовал кино как абсолютный инструмент идеологического воздействия.

«Мне кажется, что Америка таким образом и завоевала весь мир, потому что все эти легендарные, пропиаренные места, на которые ты смотришь в кино [и восхищаешься], в реальности — просто пшик, декорация», — высказалась она.

Актриса заявила, что на фоне этого высказывания артистов на страницах газет стали использовать как способ управления толпой. В Россию же, заявила Меньшова, этот тренд пришел в 1990-х годах.

«Я хорошо помню, как стали спрашивать артистов о политической ситуации. И помню, что подумала в тот момент: «А почему спрашивают их? Есть депутаты…» Надо сказать, что некоторые артисты очень увлеклись этим и подумали, что они имеют значение, что их мнение важно. На самом деле актеры и другие люди, занимающиеся искусством и культурой, мало смыслят в политической канве», — заявила она.

Меньшова призналась, что считает себя скорее аполитичным человеком. В то же время актриса добавила, что не испытывает особого расположения к тем звездам, которые уехали из России — «особенно тем, кто говорил много нелицеприятного о стране».

Ранее Меньшова вспомнила, как ей было стыдно за президента России.