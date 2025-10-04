Ольга Серябкина назвала главное мужское качество

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина назвала одно из мужских качеств, которые считает главными в партнере. Ее цитирует «Пятый канал».

Исполнительница заявила, что девушки всегда хотят положиться на крепкое мужское плечо.

«Мы женщины все умеем, но чем больше ответственности на нас лежит, тем меньше тех, кто с нами ее может разделить. Счастье, когда в доме есть такой мужчина», — говорит она.

По словам Серябкиной, ее партнер именно такой, с ним она чувствует себя замужем и уверена, что он всегда поддержит в сложный момент.

Кроме того, певица согласилась, что в доме должны быть мужские и женские обязанности, и в шутку отметила, что девушка должна поднимать не больше пяти килограммов.

Накануне Серябкина опубликовала фото панорамной гостиной.

Ранее Серябкина захотела поучаствовать в «Интервидении».