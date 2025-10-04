На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Было удушающее чувство»: Меньшова вспомнила, как ей было стыдно за президента России

Сама Меньшова/YouTube

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова в интервью YouTube-каналу Metametrica рассказала о ключевых событиях 1990-х, которые, по ее словам, стали символами «расколотой эпохи» для миллионов россиян.

«[В СССР] было ощущение, что страна большая и мощная. Но я поняла это только в сравнении: когда начались 1990-е годы и произошли просто невыносимые с эмоциональной точки зрения события», — заявила она.

Меньшова выделила два неприятных эпизода из истории России, связанных с первым президентом страны: первый момент случился в 1994 году в Берлине, а второй — годом позже в США. Во время визита Ельцина в Германии, где он, по словам ведущей, «дирижировал оркестром, будучи не очень трезвым», она испытала стыд.

«Хотелось отвести от телевизора глаза, потому что было понятно, что он презентует страну. Это было удушающее чувство стыда! Потом такое чувство было, когда он был в Америке и его похлопывал Клинтон по плечу и смеялся», — высказалась Меньшова.

Противовесом стал 1999 год, когда премьер-министр Евгений Примаков, узнав о начале бомбардировок Югославии НАТО, развернул самолет над Атлантикой, отменив визит в США.

«Это было ощущение: «Фух, наконец-то правильный поступок! Есть какой-то адекватный ответ», — вспомнила актриса.

31 августа 1994 года Борис Ельцин оживил торжественные мероприятия в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии. Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь «Калинку-малинку», потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

