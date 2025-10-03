На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Успенскую готовят к срочной операции

Mash: певице Любови Успенской предстоит срочная операция из-за перелома руки
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певице Любови Успенской предстоит хирургическое вмешательство из-за травмы руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистке установят специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки, сейчас Успенскую готовят к операции. По данным источников Mash, уже через несколько дней после операции знаменитость сможет вернуться к концертной деятельности. Также отмечается, что Успенская обеспокоена возможным образованием заметного шрама после операции.

Звезда шансона получила перелом руки 30 сентября. Она была вынуждена отменить все запланированные концерты и корпоративные выступления: в частности, не состоится сегодняшнее выступление артистки в Екатеринбурге. При этом Mash отмечает, что представители Успенской сообщили об отмене мероприятий «по техническим причинам». Однако сотрудники концертной площадки подтвердили, что концерты сорвались из-за проблем со здоровьем артистки.

3 октября в Екатеринбурге должен был состояться юбилейный концерт Любови Успенской. Накануне стало известно, что концерт не состоится в эту дату. Представители площадки принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что рэпер-зожник впал в кому из-за передозировки наркотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами