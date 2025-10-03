Успенскую готовят к срочной операции

Певице Любови Успенской предстоит хирургическое вмешательство из-за травмы руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистке установят специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки, сейчас Успенскую готовят к операции. По данным источников Mash, уже через несколько дней после операции знаменитость сможет вернуться к концертной деятельности. Также отмечается, что Успенская обеспокоена возможным образованием заметного шрама после операции.

Звезда шансона получила перелом руки 30 сентября. Она была вынуждена отменить все запланированные концерты и корпоративные выступления: в частности, не состоится сегодняшнее выступление артистки в Екатеринбурге. При этом Mash отмечает, что представители Успенской сообщили об отмене мероприятий «по техническим причинам». Однако сотрудники концертной площадки подтвердили, что концерты сорвались из-за проблем со здоровьем артистки.

3 октября в Екатеринбурге должен был состояться юбилейный концерт Любови Успенской. Накануне стало известно, что концерт не состоится в эту дату. Представители площадки принесли извинения за доставленные неудобства.

