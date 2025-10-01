Кит Урбан не поддерживал амбиции Николь Кидман в актерской карьере

Супруг Николь Кидман, кантри-певец Кит Урбан не поддерживал ее амбиции в актерской карьере во время их брака. Об этом источник сообщил изданию People.

По словам инсайдера, после рождения дочерей от Урбана, Кидман сосредоточилась на их воспитании и взяла паузу в карьере. Однако после того как дети подросли, актриса решила вернуться в кино.

«Теперь, когда дети стали старше, они любят наблюдать за тем, как работает их мама. Они очень поддерживают свою маму», — заявил источник и отмечает, что для Урбана было «все наоборот».

Кидман завершила съемки «Практической магии 2» с Сандрой Буллок всего за несколько недель до того, как стало известно о разводе с Урбаном. Также у актрисы сейчас в работе несколько телешоу, в том числе работа над третьим сезоном сериала «Большая маленькая ложь».

«Кит привык к тому, что она поддерживает его в карьере. Он не оказывал ей такой поддержки, на которую она рассчитывала», — заявил инсайдер.

С 2005 года Кидман состояла в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У них есть двое общих детей: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

1 октября 2025 года стало известно, что Николь Кидман официально подала на развод.

Ранее Кита Урбана раскритиковали за решение развестись с Николь Кидман.