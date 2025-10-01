Лазарева о Зеленском: «Превратился из моего соведущего в масштабного человека»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в YouTube-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, что следила за карьерой экс-коллеги Владимира Зеленского «с человеческой, а не политической точки зрения».

«Еще когда он только стал президентом, это было очень любопытно. Как-то свежо, что мне дико нравилось! Я прямо за него переживала и радовалась. Это была надежда для нас», — вспомнила первые впечатления знаменитость.

По словам Лазаревой, ей также было интересно на примере Зеленского понять, верна ли распространенная теория о том, что власть обладает своеобразным «трансформирующим» эффектом на человека. В рамках теории, уточнила Лазарева, есть два возможных сценария: человек либо адаптируется к существующей политической системе и становится ее частью, либо «вылетает» из нее.

«Было интересно, сломает ли он это, либо станет частичкой. Но я, если честно, не политолог и не могу вам ответить на это. Не знаю…» — поделилась она.

В то же время Лазарева отметила, что перестала смотреть на Владимира Зеленского как на коллегу, когда он стал президентом Украины.

«Теперь это совсем другой человек. Все, эти хихоньки да хахоньки закончились. Я смотрю на него с очень большим сочувствием и очень большой надеждой. Он превратился из моего соведущего в масштабного человека», — подчеркнула телеведущая.

Также Лазарева ответила на вопрос, возможен ли подобный сценарий в России на примере Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). По ее мнению, неважно, какой профессии будет президент — для успешного политического лидерства необходимы определенные качества.

«Мне кажется, что президентом должен быть какой-то крепкий хозяйственник… История с Зеленским как раз и подтверждает это: прежде всего он был бизнесменом, построил большую телевизионную империю. За этим тоже было интересно наблюдать — как он горел и как ему это нравилось», — подытожила телеведущая.

