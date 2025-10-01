Моргенштерн закрыл свой бизнес в России

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».
По данным сервиса, индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.
ИП Моргенштерна было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.
Артиста включили в реестр иноагентов весной 2022 года.
Утром 1 октября стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала розыск Моргенштерна из-за его задолженности в размере 683 тысяч рублей.
Еще в конце августа рэпер окончательно перестал проявлять какую-либо бизнес-активность в РФ: он закрыл свою последнюю предпринимательскую деятельность, а также вышел из ресторанного бизнеса. При этом он по-прежнему владеет рядом объектов недвижимости в стране, в январе они были арестованы в рамках уголовного дела против музыканта.
Ранее Моргенштерну выдали визу в Европу спустя пять лет.