Моргенштерн закрыл свой бизнес в России

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

По данным сервиса, индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.

ИП Моргенштерна было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.

Артиста включили в реестр иноагентов весной 2022 года.

Утром 1 октября стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала розыск Моргенштерна из-за его задолженности в размере 683 тысяч рублей.

Еще в конце августа рэпер окончательно перестал проявлять какую-либо бизнес-активность в РФ: он закрыл свою последнюю предпринимательскую деятельность, а также вышел из ресторанного бизнеса. При этом он по-прежнему владеет рядом объектов недвижимости в стране, в январе они были арестованы в рамках уголовного дела против музыканта.

Ранее Моргенштерну выдали визу в Европу спустя пять лет.