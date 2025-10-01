На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Татьяна Буланова рассказала, по какому человеку сильно скучает

Певица Буланова призналась, что ей очень не хватает ее первого учителя
true
true
true
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В преддверии Дня учителя певица Татьяна Буланова рассказала, что по сей день помнит своего первого школьного педагога Наталью Мазневу. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что очень по ней скучает.

«Многие на всю жизнь запоминают своего первого учителя. Вот мы с моими одноклассниками тоже никогда не забудем нашу первую учительницу Наталью Мазневу. К сожалению, ее уже нет в живых, но это был великолепный педагог», — поделилась воспоминаниями артистка.

По ее словам, Мазнева вела у них уроки с начальных классов, но оставалась рядом даже после перехода ребят в старшую школу – вплоть до 10 класса. Певица отметила, что, уже будучи взрослыми, ее бывшие ученики каждый год приходили в гости к педагогу, чтобы отблагодарить ее за доброту и знания.

«Я очень по ней скучаю», — призналась Буланова, отметив, что сегодня очень тяжело встретить учителя такого высокого мастерства, как Мазнева.

До этого специалисты выяснили, что россияне чаще всего называют своими любимыми учителями преподавателей русского языка и литературы – так ответили 15% участников соответствующего опроса. На втором месте оказались учителя математики (14%), а замыкают тройку самых любимых учителей преподаватели истории (11%). Говоря об отношении ко Дню учителя, шесть из десяти опрошенных (58%) заявили, что воспринимают праздник положительно. Четверо из десяти равнодушны к нему, а 1% заявили, что ненавидят этот праздник.

Ранее россияне рассказали, за что благодарны своим учителям.

