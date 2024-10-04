Россияне рассказали, учителя каких предметов стали их любимыми

Россияне чаще всего называют своими любимыми учителями преподавателей русского языка и литературы – так ответили 15% участников соответствующего опроса. На втором месте оказались учителя математики (14%), приводит RT результаты исследования.

Замыкают тройку самых любимых учителей преподаватели истории (11%). Многие также назвали любимыми учителей младшей школы (9%), иностранного языка и биологии (6%). Также опрошенные называли учителей географии и физики (5%), информатики (4%), химии (3%) и физкультуры (3%).

ОБЖ, музыку и рисование выбрали 1% респондентов.

Говоря об отношении ко Дню учителя, шесть из десяти опрошенных (58%) заявили, что воспринимают праздник положительно. Четверо из десяти равнодушны к нему, а 1% заявили, что ненавидят этот праздник.

Исследование сервиса SuperJob подготовлено на основе опроса 1,6 тыс. россиян.

Напомним, День учителя празднуют ежегодно 5 октября. Это один из самых популярных в нашей стране профессиональных праздников. Подробнее о его истории, традициях и идеях подарка – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали топ самых неудачных подарков на День учителя.