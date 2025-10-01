«Что-то очень крутое»: ведущий шоу «Тачка на прокачку» запускает автобизнес в России

Рэпер XZibit заявил, что запускает в Москве масштабный проект об автомобилях

Ведущий шоу «Тачка на прокачку», американский рэпер Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) заявил о намерении открыть автобизнес в Москве. Его слова передают «Ведомости. Город».

По словам рэпера, он готовит совместно с партнерами «что-то очень крутое» в России, однако подробности проекта пока держатся в секрете.

XZibit высоко оценил отечественные автомобили — особенно его впечатлила «Волга», производство которой было возобновлено в 2024 году после перерыва. Рэпер также выразил мнение, что из внедорожника «Нива» мог бы получиться отличный монстр-трак — автомобиль с крупными колесами для участия в соревнованиях Monster Jam.

Накануне стало известно, что Xzibit выступит с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Организаторы выступлений уточнили, что в столице концерт Xzibit состоится на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2».

В 2024 году американский рэпер хотел выступить в России, но ему задержали визу, и концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве перенесли на ноябрь 2024 года, а позже на неопределенный срок.

