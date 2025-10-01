На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФНС ищет Моргенштерна из-за крупного долга перед государством

SHOT: ФНС объявила в розыск Моргенштерна из-за долга в размере 683 тысяч рублей
morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) из-за его задолженности в размере 683 тысячи рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Еще в конце августа рэпер окончательно перестал проявлять какую-либо бизнес-активность в РФ: он закрыл свое последнее индивидуальное предпринимательство, а также вышел из ресторанного бизнеса.

В то же время Моргенштерн по-прежнему владеет рядом объектов недвижимости в стране, которые были арестованы в январе в рамках уголовного дела против музыканта. Речь идет об участке рэпера в деревне Леоново, на котором расположен особняк с гаражом площадью 973 кв. м. Стоимость недвижимости оценивается в 200 млн рублей.По данным SHOT, Моргенштерн до сих пор выплачивает за нее ипотеку.

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы. Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

