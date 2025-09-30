Захарова назвала любимую работу своей матери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что больше всего из работ ее матери, заслуженного деятеля искусств России Ирины Захаровой, ей нравится панно «Древо жизни». Об этом дипломат сообщила РИА Новости.

«Древо жизни», панно, созданное в 2011 году. В нем использовано вязание, пряжа, текстиль», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что многие экспонаты, представленные на выставке ее матери в Национальном музее искусства и фотографии, были привезены с дачи. По словам дипломата, Ирина Захарова использовала в своих работах «буквально все, что было под рукой».

В июне Захарова прослезилась, рассказывая о прочитанных воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда. Дипломат отметила произведение «Блокадная зима моего детства», которое было написано блокадницей Ириной Булиной. По словам представителя МИД РФ, она прочитала книгу за одну ночь.

Ранее Захарова рассказала о совместной песне с рэпером Птахой.