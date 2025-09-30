На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала любимую работу своей матери

Захарова назвала панно «Древо жизни» самой любимой работой матери
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что больше всего из работ ее матери, заслуженного деятеля искусств России Ирины Захаровой, ей нравится панно «Древо жизни». Об этом дипломат сообщила РИА Новости.

«Древо жизни», панно, созданное в 2011 году. В нем использовано вязание, пряжа, текстиль», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что многие экспонаты, представленные на выставке ее матери в Национальном музее искусства и фотографии, были привезены с дачи. По словам дипломата, Ирина Захарова использовала в своих работах «буквально все, что было под рукой».

В июне Захарова прослезилась, рассказывая о прочитанных воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда. Дипломат отметила произведение «Блокадная зима моего детства», которое было написано блокадницей Ириной Булиной. По словам представителя МИД РФ, она прочитала книгу за одну ночь.

Ранее Захарова рассказала о совместной песне с рэпером Птахой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами