Захарова назвала книгу, которая переворачивает сознание

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прослезилась, рассказывая о прочитанных воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказала о произведении «Блокадная зима моего детства», которое было написано блокадницей Ириной Булиной, отметив, что прочитала книгу за одну ночь.

«Когда я утром проснулась, позвала свою дочку, которой 14 лет, и сказала: «Ты должна прочитать ее». <...> Эта книга переворачивает сознание даже тех людей, которые знают про блокаду и про Великую Отечественную войну буквально все», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД зачитала один из эпизодов книги, посвященный первой для автора немецкой бомбардировке, выпавшей на день рождения. Захарова отметила, что с тех времен прошло 80 лет, но такие же строчки она читает в дневниках детей Донбасса, подчеркнув, что «они пишут о том же самом».

В марте Захарова также не смогла сдержать эмоций, когда в ходе брифинга перечисляла число раненых детей от ударов украинских войск. Приведя статистику, дипломат указала, что это та статистика, которая станет могильной плитой для властей Украины.

Ранее Путин вспомнил историю донецкого мальчика Вани, попавшего под обстрел в 2014 году.