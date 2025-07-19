Захарова рассказала о совместной песне с рэпером Птахой

Мария Захарова рассказала, о чем будет ее совместная песня с рэпером Птахой

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) рассказала о тематике песни, над которой она в настоящее время работает совместно с рэп-исполнителем Птахой (Давидом Нуриевым). Информацией она поделилась с РИА Новости.

«В данном случае наиболее точным описанием будет «про жизнь»: мечта, судьба, любовь», — сообщила Захарова.

Во время выступления на VK Fest Захарова рассказала, что рэпер Птаха связался с ней около полугода назад и предложил сотрудничество, на что она ответила согласием. Две недели назад была готова демоверсия композиции. Дипломат назвала эту историю «удивительной», признавшись, что не могла себе представить подобную коллаборацию, учитывая существенные различия между творческим стилем Птахи и своим собственным.

В марте песню на стихи Захаровой презентовала певица Ирина Понаровская. Композиция под названием «Мой ангел» посвящена матерям, пережившим утрату своих детей.

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