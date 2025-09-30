На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как поделят имущество Роман и Елена Товстик

Любовник Дибровой Товстик отдал экс-жене особняк за 600 млн рублей после развода
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Романа Товстика, которого в СМИ прозвали «любовником Полины Дибровой», Филипп Рябченко рассказал о том, что процесс раздела имущества и опеки над детьми у предпринимателя прошел без публичных ссор с экс-супругой Еленой. Его слова передает Super.ru.

Представитель сообщил, что старшие дети останутся с отцом, а младшие — с матерью. При этом Товстик продолжит финансово поддерживать всех детей, как делал это и раньше.

«Ей [Елене] предусмотрена достаточно внушительная выплата ежемесячная, если захочет, сумму она сама расскажет. Во-вторых, алименты. И пока дети проживают в доме, дом тоже будет оплачиваться», — отметил Рябченко.

Адвокат добавил, что экс-супруга его подзащитного может распоряжаться домом по своему усмотрению после того, как дети достигнут совершеннолетия. Также женщине перейдет дополнительное имущество, которое, по словам адвоката, «можно сдавать и получать очень хороший доход».

30 сентября Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Роман и Елена Товстик официально развелись.

Миллиардер Роман Товстик и его жена Елена официально развелись. Женщине достался особняк стоимостью около 600 млн рублей. Пара была вместе 22 года, у них шестеро детей.

Ранее Галкин объяснил, почему снял обручальное кольцо.

