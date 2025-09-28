На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фриске решила «исправить косяки» неудачной пластики

true
true
true
close
Telegram-канал «Natalia Friske»

Блогерша Наталья Фриске призналась в Telegram-канале, что решилась на повторную пластику живота.

По словам Фриске, она собирается снова лечь под нож хирурга, чтобы «исправить косяки» первой абдоминопластики. Блогерше будут делать липоредукцию. Эта процедура подразумевает избавление от скопившихся лишних жировых отложений на лице и теле.

«Сейчас я сдаю анализы, закупаю компрессионное белье (ой, это отдельный квест) и очень жду дня X. Работы доктора я уже посмотрела. Девочки, это просто космос!» — поделилась блогерша.

В апреле Фриске решилась на подтяжку груди. Врачи также ей сделали абдоминопластику с ушиванием диастаза живота. Блогерша проходила реабилитацию дома. Она рассказывала, что ей тяжело дышать ночью из-за отеков.

6 мая Фриске поделилась, что постепенно восстанавливается после операции. Она ходила на физиотерапию и собиралась ставить капельницы. 27 мая Фриске показала фигуру после пластики.

Ранее Фриске потратила почти 400 тыс. рублей на детский сад.

