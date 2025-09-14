Фриске потратила почти 400 тыс. рублей на детский сад

Блогерша Наталья Фриске в Telegram-канале пожаловалась на цены детского сада для дочери.

Фриске показала перевод в 370 тысяч рублей. Столько она платит за год посещения детского сада.

«Капец подорожал. В том году я платила 295 тысяч за год…» — отметила блогерша.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

В апреле 2024 года Фриске рассказала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь. Блогерша полностью обеспечивает малышку.

14 июня 2025 года Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Позже Наталья объяснила, что не хочет возвращаться на сцену. Она уточнила, что вышла на сцену с группой «Блестящие» на премии МУЗ-ТВ только из-за сестры Жанны.

