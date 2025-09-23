В Москве пройдут гастроли одного из ведущих балетных коллективов России

Труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона покажет две постановки в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Коллектив театра является одним из ведущих балетных коллективов в России. Он является многократным лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

6 ноября труппа покажет спектакль «Дон-Кихот» в редакции датского хореографа Йохана Кобборга. Автор костюмов и декораций — французский театральный художник с русскими корнями, специалист по графичным бумажным декорациям Жером Каплан. Премьера спектакля, приуроченная к 200-летию со дня рождения его автора – Мариуса Петипа.

7 ноября коллектив представит программу «Блестящий дивертисмент» в постановке Якобсона. Она включила в себя одноименный балет, а также миниатюры из циклов «Классицизм — романтизм» и «Роден».

«В этих произведениях лучше всего раскрылся знаменитый якобсоновский стиль, который в свое время потряс балетоманов в СССР и далеко за его пределами — чуждый академической ортодоксальности, живой, страстный, богатый неожиданными находками», — заявили в пресс-службе мероприятия.

