Панкратова-Черного экстренно госпитализировали перед спектаклем

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Кургане. Об этом сообщает Ura.ru.

Панкратов-Черный оказался в больнице в день, когда должен был сыграть в спектакле «Женихи». Театр планирует заменить артиста.

В октябре 2024 года Mash сообщал, что Панкратов-Черный якобы перенес операцию на руке, поскольку у него не разгибались два пальца. Пару месяцев, утверждал канал, артисту якобы придется ходить с разгибательной шиной. Монахова опровергла это.

В сентябре 2025-го Mash заявил, что врачи Панкратова-Черного запретили ему курить. По данным издания, у актера выявили серьезные проблемы с легкими на фоне хронического бронхита. Подробности новой болезни не уточняются. Артист курит с 14 лет.

Жена актера Юлия Монахова отметила в беседе с Mash, что муж пока не бросил вредную привычку насовсем. На данный момент актер сократил употребление сигарет в два раза.

В мае Панкратов-Черный рассказал, что у него украли крышу на даче. Актер признался, что нанял бригаду строителей из Украины. Он уточнил, что на тот период Россия и Украина находились в «нормальных» отношениях. Артист признался, что никто не следил за строительством, так как доверял бригаде.

