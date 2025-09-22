На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волос пророка Мухаммада и рукописные экземпляры Корана: в Москве открывается выставка ДУМ

ДУМ: на выставке в Москве покажут волос пророка Мухаммада и покрывало Каабы
true
true
true
close
Пресс-служба ДУМ РФ

Волос пророка Мухаммада, часть покрывала Каабы святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке и другие экспонаты будут представлены на выставке в Музее ислама Соборной мечети Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) России.

«ДУМ отметит 10-летие открытия московской Соборной мечети Москвы проведением международного форума в честь 150-летия богослова Мусы Бигиева», – сообщает агентство.

23 сентября в столичном мусульманском храме откроется выставка «С небесной книги список дан…». Мероприятие также приурочено к 200-летию поэтического цикла русского поэта Александра Пушкина «Подражания Корану».

«Выставку могут посетить все желающие. Нет никаких ограничений, за исключением формы одежды. Как в любом храме нужно соблюсти строгий дресс-код», - пояснили в ДУМ РФ.

Как отмечается, среди экспонатов посетители смогут увидеть помимо волоса Мухаммада, и покрывала Каабы, также старинные и рукописные экземпляры Корана.

