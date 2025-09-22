В Госдуме предложили подвергнуть цензуре песни Михаила Круга

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова предложила подвергнуть цензуре некоторые песни шансонье Михаила Круга. Ее цитирует NEWS.ru.

«Я, как человек не приемлющий мат, и как человек разработавший программу по борьбе со сквернословием, когда была главой Курска, считаю, что песни с матом и вульгарностью не надо пускать в широкое распространение. Пожалуйста, пойте их на своих узких тусовках, но выпускать их в широкий доступ не нужно», — сказала Германова.

Депутат указала на бездуховность нецензурных песен, но подчеркнула, что эта позиция — ее личная. Она добавила, что не говорит о полном запрете песен Круга, и признала, что у автора есть хорошие композиции.

В ночь на 1 июля 2002 года двое злоумышленников из банды «Тверские волки» проникли в дом Михаила Круга, в это время там находились он, его жена, теща и трое детей. Преступники пробрались на третий этаж, где напали на тещу исполнителя, после они ранили Круга. Его жена смогла убежать к соседям, через какое-то время туда пришел и Круг.

Медики отказались приезжать на вызов без полиции, и сосед шансонье сам отвез его в больницу. Спасти исполнителя не удалось.

У Михаила Круга остались два сына — Александр Круг (23 года) и Дмитрий Воробьев (37 лет).

Ранее певица Ирина Круг зарегистрировала бренд «Михаил Круг».