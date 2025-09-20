На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергею Бодрову-младшему открыли памятник в России

В Приозерске появился памятник актеру и режиссеру Бодрову-младшему
Telegram-канал «ПРИОЗЕРСК - ИНФО»

Памятник актеру Сергею Бодрову-младшему открыли в Приозерске (Ленинградская область) в годовщину трагедии со съемочной группой фильма «Связной». Об этом сообщил Telegram-канал «Приозерск-Инфо».

Памятник представляет собой фигуру Бодрова-младшего в полный рост с кинокамерой на плече. Монумент расположился у входа в культурно-концертный комплекс на улице Калинина.

В 1997 году в Приозерске проходили съемки фильма Алексея Балабанова «Брат», где Бодров сыграл главную роль — Данилу Багрова. Багров по сценарию родом из этих мест.

В 2002 году Бодров-младший снимал свой второй по счету фильм «Связной». 20 сентября во время съемок в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Сергей Бодров и его съемочная группа после схода ледника пропали без вести.

В августе 2025 года сын актера Сергея Бодрова Александр отказался покупать автомобиль Land Rover Defender отца из-за отсутствия денег.

Ранее актриса из «Брата-2» назвала своего кандидата на роль Сергея Бодрова в байопике.

