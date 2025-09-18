На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда фестиваль «Одна шестая» объединит в РФ кино Евразии

Кинофестиваль «Одна шестая» пройдет 25 по 30 сентября 2025 года в Екатеринбурге
true
true
true
close
Пресс-служба кинофестиваля

IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 30 сентября 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В конкурсную программу этого года вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии.

Конкурсная программа включает работы как российских, так и зарубежных режиссеров. Среди них — «Подари мне цветы», «Мальчик-птица», «Шамбала», «Дом без адреса», «Свет» и другие картины. В программу также включены такие отечественные премьеры, как «Крыша», «Я приду», «Бесконечный апрель», «Лес» и «Пока течет река».

В 2025 году главная тема фестиваля — «Искусственный интеллект в кинематографе». Жюри фестиваля определит победителей в девяти номинациях, включая «Гран-При» игрового и неигрового конкурса, лучшие дебюты и актерские работы. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Ранее стало известно, что американский рэпер Xzibit выступит с Кипеловым 27 сентября на фестивале в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами