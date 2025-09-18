Стало известно, когда фестиваль «Одна шестая» объединит в РФ кино Евразии

Кинофестиваль «Одна шестая» пройдет 25 по 30 сентября 2025 года в Екатеринбурге

IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 30 сентября 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В конкурсную программу этого года вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии.

Конкурсная программа включает работы как российских, так и зарубежных режиссеров. Среди них — «Подари мне цветы», «Мальчик-птица», «Шамбала», «Дом без адреса», «Свет» и другие картины. В программу также включены такие отечественные премьеры, как «Крыша», «Я приду», «Бесконечный апрель», «Лес» и «Пока течет река».

В 2025 году главная тема фестиваля — «Искусственный интеллект в кинематографе». Жюри фестиваля определит победителей в девяти номинациях, включая «Гран-При» игрового и неигрового конкурса, лучшие дебюты и актерские работы. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

