На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой срок может грозить Пугачевой после слов о Дудаеве

SHOT: в словах Пугачевой о Дудаеве можно усмотреть оправдание терроризма
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На певицу Аллу Пугачеву могут возбудить уголовное дело после слов о Джохаре Дудаеве в интервью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, против Пугачевой могут возбудить дело по статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Поводом могут стать положительные слова артистки о Джохаре Дудаеве во время интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В этом случае певице может грозить до 5 лет колонии.

В сентябре адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев потребовал через суд взыскать с Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей.

В исковом заявлении юрист возмутился тем, что артистка в недавнем интервью Гордеевой положительно охарактеризовала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Трещев считает, что высказывание Пугачевой и ее критические замечания в адрес российских властей оскорбили ветеранов боевых действий. В случае удовлетворения иска юрист намерен направить полученные деньги на поддержку ветеранов, а себе оставить символический 1 рубль в качестве компенсации.

Ранее в Госдуме оценили идею Киркорова изучать песни Пугачевой в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами