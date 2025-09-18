Стало известно, какой срок может грозить Пугачевой после слов о Дудаеве

SHOT: в словах Пугачевой о Дудаеве можно усмотреть оправдание терроризма

На певицу Аллу Пугачеву могут возбудить уголовное дело после слов о Джохаре Дудаеве в интервью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, против Пугачевой могут возбудить дело по статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Поводом могут стать положительные слова артистки о Джохаре Дудаеве во время интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В этом случае певице может грозить до 5 лет колонии.

В сентябре адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев потребовал через суд взыскать с Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей.

В исковом заявлении юрист возмутился тем, что артистка в недавнем интервью Гордеевой положительно охарактеризовала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Трещев считает, что высказывание Пугачевой и ее критические замечания в адрес российских властей оскорбили ветеранов боевых действий. В случае удовлетворения иска юрист намерен направить полученные деньги на поддержку ветеранов, а себе оставить символический 1 рубль в качестве компенсации.

