Солист Little Big сохранил бизнес в России

Лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, солист Little Big подал сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальный фонд России в конце июля 2025 года. По данным РИА, размер отрицательного сальдо Прусикина снизился с 51 тысячи рублей до 663 рублей. На данный момент операции по счетам певца все еще приостановлены.

В июне 2022 года Илья Прусикин уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее. В 2023-м его признали иноагентом. 25 сентября 2024-го стало известно, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок.

В июле Таюрская раскрыла, что вышла замуж за Прусикина 3 года назад. Она продемонстрировала обручальное кольцо, на внутренней стороне которого виднеется дата — 15 декабря 2022 года.

