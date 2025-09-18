На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солист Little Big сохранил бизнес в России

Солист Little Big Илья Прусикин сохранил статус ИП в России
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, солист Little Big подал сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальный фонд России в конце июля 2025 года. По данным РИА, размер отрицательного сальдо Прусикина снизился с 51 тысячи рублей до 663 рублей. На данный момент операции по счетам певца все еще приостановлены.

В июне 2022 года Илья Прусикин уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее. В 2023-м его признали иноагентом. 25 сентября 2024-го стало известно, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок.

В июле Таюрская раскрыла, что вышла замуж за Прусикина 3 года назад. Она продемонстрировала обручальное кольцо, на внутренней стороне которого виднеется дата — 15 декабря 2022 года.

Ранее актера Илью Деля после падения из окна доставили в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами