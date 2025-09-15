В Москве психотерапевт поговорит со зрителями кинофестиваля после просмотра фильмов

В Москве состоится II Московский международный кинофестиваль молодежных фильмов «ВЫСОКО». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Киностудии Горького.

Фестиваль пройдет с 25 по 28 сентября будет на площадке Киностудии Горького в новом зале «Горький холл», в кинотеатре «Пионер», а также в сети кинотеатров «Москино».

Фильмом открытия на «ВЫСОКО» станет «Огниво против Волшебной скважины» Анджея Петраса. Картина снята по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Продюсер ленты Анастасия Разлогова уверила, что для команды было важно сохранить оригинальный сюжет произведения и воплотить специфическую атмосферу писателя.

«Мы совмещаем кукольных и реальных персонажей, при этом они поют и танцуют – записаны 15 оригинальных песен», – говорит продюсер сказки Анастасия Разлогова.

Организаторы мероприятия запланировали две конкурсные программы: международный конкурс полнометражных фильмов и международный конкурс короткометражного кино. В их рамках представят США, Испании, Индии, России, Сербии и Японии.

Во вне конкурса пройдут четыре программы: «Профессия», «Кино и психология», «Исследования», «Фокус: Индия». В психологическом сегменте покажут три картины о взаимоотношении отцов и детей, трудности первой любви и становления личности. После сеанса зрители смогут обсудить увиденное с психотерапевтом.

