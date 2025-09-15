Итальянский диджей посвятил Москве новую версию трека Destination Calabria

Итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино написал новую версию песни Destination Calabria и посвятил ее Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Песня была представлена на главной сцене территории электронной музыки «Портал 2030–2050» в день Москвы. Алекс Гаудино стал хедлайнером заключительного дня работы Портала.

По словам Гаудино, москвичи станут первыми слушателями нового трека, релиз которого состоится только в 2026 году.

Диджей выпустил сингл Destination Calabria в 2006 году, после чего он получил популярность и стал хитом. В 1998 году Гаудино основал собственный лейбл — RISE Records, под которым записывались The Tamperer, Black Legend и Робби Ривьера.

Футуристичный фестиваль электронной музыки «Портал 2030–2050» проходил в Москве с 5 по 7 сентября. В мероприятии приняли участие свыше ста исполнителей из 12 стран мира. В их числе — DJ Snake (Франция), Willy William (Франция), Yves Larock (Швейцария) и Burak Yeter (Турция).

Ранее суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о запрете нового трека Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) в России.