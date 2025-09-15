На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Итальянский диджей посвятил Москве новую версию трека Destination Calabria

Alex Gaudino посвятил Москве римейк хита 2006 года Destination Calabria
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино написал новую версию песни Destination Calabria и посвятил ее Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Песня была представлена на главной сцене территории электронной музыки «Портал 2030–2050» в день Москвы. Алекс Гаудино стал хедлайнером заключительного дня работы Портала.

По словам Гаудино, москвичи станут первыми слушателями нового трека, релиз которого состоится только в 2026 году.

Диджей выпустил сингл Destination Calabria в 2006 году, после чего он получил популярность и стал хитом. В 1998 году Гаудино основал собственный лейбл — RISE Records, под которым записывались The Tamperer, Black Legend и Робби Ривьера.

Футуристичный фестиваль электронной музыки «Портал 2030–2050» проходил в Москве с 5 по 7 сентября. В мероприятии приняли участие свыше ста исполнителей из 12 стран мира. В их числе — DJ Snake (Франция), Willy William (Франция), Yves Larock (Швейцария) и Burak Yeter (Турция).

Ранее суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о запрете нового трека Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами