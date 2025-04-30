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Трек Noize MC «Кооператив «Лебединое озеро» потребовали запретить в России

Суд Петербурга зарегистрировал иск о запрете трека Noize MC в России
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Юзефович/YouTube

Приморский районный суд Петербурга суд зарегистрировал административный иск против Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (он же — Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)) из-за трека рэпера «Кооператив «Лебединое озеро». Об этом сообщила в Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Исковое заявление, отмечает Лебедева, подала прокуратура. Ведомство требует суд запретить доступ к материалам Алексеева по двум ссылкам.

Согласно иску, текст песни Noize МС может сформировать негативное отношение к представителям власти, президенту РФ и его сторонникам. Эксперты также нашли в композиции «унизительные и оскорбительные характеристики, которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ». В непрямой форме песня также содержит высказывания, дискредитирующие органы власти и Вооруженные Силы РФ.

27 марта 2025 года СМИ сообщали, что на сервисе Яндекс.Музыка были заблокированы несколько треков из вышедшего в середине марта альбома Noize MC  «Не  все дома» по требованию Роскомнадзора. Речь шла о композициях «Не  все дома», «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».

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