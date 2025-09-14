Mia Boyka о похвале Пугачевой: «На двух стулья не усидишь»

Певица Mia Boyka согласилась с замечаниями Пугачевой о ее творчестве

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) призналась в беседе с mk.ru, что была в шоке, когда услышала свое имя в интервью Аллы Пугачевой.

По словам Бойко, она не ожидала, что Пугачева ее выделит, так как на отечественной сцене очень много талантливых артисток. В интервью Примадонна отметила «бойкость» молодой певицы, ее вокальные данные. Однако, по мнению звезды, Mia Boyka стоит определиться, в каком жанре ей работать.

Бойко согласилась с мнением Пугачевой.

«На двух стульях, как известно, не усидишь. Понимаю это головой, но мое сердце пока принимает спонтанные решения. Думаю, это в силу моего молодого возраста и темперамента», — рассказала исполнительница.

13 августа Mia Boyka внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвиняют в «сознательном нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также участии «в попытках легализации оккупации АР Крым» и «незаконной коммерческой деятельности» в Крыму.

Причиной появления в базе данных стал фестиваль «EXTREM | КРЫМ», где Бойко выступала в августе 2020 года.

Ранее Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина».