Mia Boyka оказалась в базе «Миротворца»

Певица Mia Boyka попала в базу данных «Миротворец»
Пресс-служба Mia Boyka

Певицу Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Первым об этом сообщило издание Постньюс.

Mia Boyka обвиняют в «сознательном нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также участии «в попытках легализации оккупации АР Крым» и «незаконной коммерческой деятельности» в Крыму.

Причиной появления в базе данных стал фестиваль «EXTREM | КРЫМ», где Бойко выступала в августе 2020 года.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

Ранее Mia Boyka решила «не открывать рот» после скандалов.

