Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина»

Певица Цыганова заявила, что у Пугачевой нет родины
Скажи Гордеевой/YouTube

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале раскритиковала интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

По мнению Цыгановой, в интервью Пугачева наговорила себе «минимум на 10 иноагентских статусов».

«Обычный человек, сказавший такое, был бы уже признан экстремистом. Антивоенной позиции ей мало, надо было ещё обязательно похвалить «приличного, порядочного и интеллигентного» террориста Дудаева», — заявила исполнительница.

Цыганова заявила, что у Пугачевой не было никогда никакой родины. Она призвала запретить Примадонне произносить это слово.

10 августа Гордеева выпустила интервью с Пугачевой, где та ответила на вопрос о предательстве Родины.

По словам Пугачевой, ее действительно называют предателем России, однако себя она предателем не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.

«Как нужно ненавидеть страну, чтобы из нее бежали, что там, тюрьма какая-то? [У этих обвинений] другой контекст: что страна меня кормила, поила, лелеяла, пестовала, давала награды, а я повернулась и уехала. А то, что я работала, училась — не считается. Но человек имеет право уехать, чтобы его не оскорбляли», — рассказала певица.

Ранее Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в Грязи.

