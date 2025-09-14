Рэпер Лигалайз уехал из России и оставил долги почти на полмиллиона рублей

Российский рэпер Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом), который наиболее известен под псевдонимом Лигалайз, покинув Россию, оставил долги почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур.

«Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тыс. рублей, часть задолженности взыскивают в принудительном порядке», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в отношении исполнителя открыты шесть исполнительных производств. Одно из них касается задолженности по кредитам и исполнительным сборам по ним на 113 тыс. рублей.

Помимо этого, с Лигалайза принудительно взыскали штраф в 50 тыс. рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора об устранении нарушений в Telegram-канале, предусматривающих публикацию контента без указания соответствующего статуса. Кроме того, с артиста спишут 2 тыс. рублей по налогам и сборам.

Еще одно исполнительное производство касается взыскания 2 тыс. рублей по налогам и сборам. Кроме того, в отношении Лигалайза приостановили три производства по налогам, согласно статье, предусматривающей прекращение дела из-за невозможности установить местонахождение должника. По этим делам сумма долга рэпера составляет почти 292 тыс. рублей.

До этого стало известно, что мачеха исполнителя Ольга выписала музыканта из квартиры в Москве после того, как тот уехал из России в Литву.

Ранее пианист-пироман пытался припугнуть Лигалайза, но поджег не ту дверь.