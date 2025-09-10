Уехавший из РФ рэпер Лигалайз лишился прописки в Москве

Мачеха рэпера Лигалайза (он же — Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом)) Ольга выписала музыканта из квартиры в Москве после того, как тот уехал из России в Литву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Приемная мать Меньшикова обратилась в суд с требованием аннулировать регистрацию пасынка в своей квартире, и ее просьбу удовлетворили, поскольку официально артист не является ни собственником жилья, ни членом семьи. Он также не заключал договор аренды с владелицей прав на квартиру и внесен в реестр иноагентов.

Как утверждает Mash, Лигалайза прописали в квартире Ольги по просьбе отца рэпера. Приемная мать разрешала пользоваться недвижимостью, поскольку в тот момент она еще поддерживала отношения с пасынком. В 2022 году отношения женщины и рэпера закончились. Он перестал оплачивать коммунальные услуги за квартиру.

Меньшиков уехал из России спустя полгода после начала специальной операции на Украине. В декабре 2024 года Минюст признал музыканта иноагентом. Лигалайз, по мнению ведомства, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против СВО.

В мае 2025 года сообщалось, что неизвестный пироман разрисовал лестничную клетку и поджег дверь квартиры Лигалайза. Мужчина оставил надписи на стене и полу в подъезде, к которым пририсовал символ скрипичного ключа. После этого он облил дверь горючей жидкостью, поджег и при появлении пламени скрылся.

