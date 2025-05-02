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Пианист-пироман пытался припугнуть Лигалайза, но поджег не ту дверь

РЕН ТВ: неизвестный поджег дверь квартиры, которую Лигалайз снимал шесть лет назад
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Личный архив Лигалайза

Неизвестный пироман пытался припугнуть рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом)), но поджег не ту дверь. Об этом сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на жителей дома, ставшего целью мужчины.

По словам источника канала, мужчина поджег дверь квартиры, которую Лигалайз снимал шесть лет назад. Очевидцы рассказали, что в ночь на 2 мая один из соседей почувствовал запах гари, вышел на лестничную клетку, увидел дым и вызвал пожарных.

Одна из местных жительниц добавила, что утром вышла в подъезд, увидела на стене и полу черные надписи, передававшие «привет» исполнителю, и отмыла их.

Меньшиков уехал из России спустя полгода после начала специальной операции на Украине. В декабре 2024 года Минюст признал музыканта иноагентом. Лигалайз, по мнению ведомства, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против СВО.

Молодой человек, подписывающийся псевдонимом «Пианист», в конце февраля взял ответственность за поджог двери квартиры Левы Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом)) из группы «Би-2». В начале марта он сообщил о поджоге двери в квартиру Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом). О пожаре в экс-доме Лигалайза стало известно 2 мая.

Ранее Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) с женой назвали причины любви к Израилю.

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